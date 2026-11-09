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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:40

Son dakika | Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Bağlantılar araştırılıyor

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır." dedi.

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Son dakika | Bakan Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması: Bağlantılar araştırılıyor
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Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek şunları kaydetti:

Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kar kalmayacaktır.

Soruşturmalarda malvarlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülmekte, yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletilmektedir.

#AKIN GÜRLEK
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Son dakika | Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Bağlantılar araştırılıyor
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