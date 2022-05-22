Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?

Son dakika: Bakan Koca: VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!
VAKA SAYISI 905— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022
Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!