Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?
Giriş Tarihi: 22.5.2022 22:16 Son Güncelleme: 22.5.2022 22:22

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vakanın bin'in altına düştüğünü açıkladı. "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" ifadelerini kullandı...

Son dakika: Bakan Koca: VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!

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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?
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