Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın
Giriş Tarihi: 22.1.2022 23:19 Son Güncelleme: 22.1.2022 23:47

Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın

Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın

Son dakika haberi:Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzman isimden ilk açıklama geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Son dakika haberi: AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen deprem İstanbul Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.

AFAD yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Öte yandan uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan da meydana gelen depremle ilgili ilk açıklama geldi.

Ersoy açıklamalarında vatandaşlara bir süre sokakta kalma çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarda ciddi bir korku yarattı bu deprem. Bir süre sokakta kalmalarında fayda var. Ancak bu depremin yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum.Dursunbey'de önemli aktif bir fay hattı göremiyorum " Dedi.

Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama

"OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22.31'de Dursunbey ilçemizde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

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Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da kendilerine şu an için gelen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Bahçavan, depremin merkez üssü Ayvacık'a ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Gökçedağ Mahallesi'ndeki bir kaç kişiyle görüştüklerini, depremin güçlü hissedildiğini ifade eden Bahçavan, "Bir kaç kişiyle görüştük, biz de bölgeye gideceğiz." dedi.

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Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın
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