Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın

"OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22.31'de Dursunbey ilçemizde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

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Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da kendilerine şu an için gelen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Bahçavan, depremin merkez üssü Ayvacık'a ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Gökçedağ Mahallesi'ndeki bir kaç kişiyle görüştüklerini, depremin güçlü hissedildiğini ifade eden Bahçavan, "Bir kaç kişiyle görüştük, biz de bölgeye gideceğiz." dedi.