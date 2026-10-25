SON DAKİKA… Balıkesir’den acı haber! Gemi faciasında kaybolmuştu: Doktorun cansız bedenine ulaşıldı!

2 BİN 200 METRE AÇIKTA BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay yerine 6 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yüzeyindeki 8 kişi sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılıp Sahil Güvenlik botuna alındı ve Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, bugün teknenin battığı mevkiden yaklaşık 2 bin 200 metre açıkta kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.