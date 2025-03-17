SON DAKİKA... Bankpozitif ve Payfix operasyonunda çarpıcı gelişme: Milyarlarca liralık bahis çarkını itirafçı Ihlamur anlattı

Dev yasa dışı bahis soruşturması, Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un ofisinde ele geçirilen İmaj- Export verilenin bulunduğu 2 TB kapasiteli hard diski incelemesiyle başladı. Hard disk üzerinden elde edilen bilgilerde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Payfix üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin paraların aktarıldığı, bu iş içinde Fixturka isimli paralel bir yazılım ekranı/linki oluşturulduğu belirlendi.
KARA PARA NASIL AKLANDI?
Buradan yapılan işlemin ise Payfix tabanında yer alan müşteriye ait cep telefonuna SMS olarak doğrulama kodu iletildiği ve bu kodun da girilmesi suretiyle gerçekleşen para çekme işleminin Payfix müşteri hesabından yapılan kontrolde para yatıran kişinin tanımadığı/ bilmediği anlaşıldı. Yine bir başka Payfix müşteri hesabına para transferi olarak göründüğü, bu şekilde belirlenen Payfix müşteri hesaplarında biriken paranın/bakiyenin de ya kripto varlık aracılığıyla ya da bahis sitesinin hesabına gönderilerek maskeleme yöntemiyle yasa dışı bahis finansı için aracılık edildiği tespit edildi.
LADİN, SİYAM, IHLAMUR VE CESUR HER ŞEYİ ANLATTI
Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Ladin", "Siyam" "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların bilgilerine başvurdu. Cesur verdiği bilgilerde, "Şirketin sahibi olarak Hamza Kork olarak gözükmesine rağmen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl sahibi Erkan Kork'tur. Hülya Turan ve Arzu Tepe ise şirketin operasyon biriminin başındadır.
Meltem Beydilli ise internet üzerinden gelen şikayet ve taleplerin değerlendirildiği birimin başındadır. Serhat Akdaş şirketin genel müdürüdür. Şirketin muhasebe müdürü ise Nergis Veral'dir. Şirkette Erkan Kork, Hülya Turan ve Mustafa Baysal arasında geçen konuşmalarda yasa dışı bahis ödemelerinin yapıldığını duydum.
MUSTAFA BAYSAL'IN ŞİRKET İÇERİSİNDE DOKUNULMAZLIĞI VARDI
Bu işlemle ilgili yazılım alt yapısının ise Mustafa Baysal tarafından yapıldığını biliyorum. Mustafa Baysal'ın şirket içerisinde dokunulmazlığı vardı. Erkan Kork tarafından kendisi finanse edildi ve Torun Center'da kendisine daire tutularak lüks bir otomobil tahsis edildi. Baysal hacker gibi çalışıyordu. Musta Kalkanlı isimli şahısta Mustafa Baysal gibi şirketin sistemsel kontrollerini yapıyordu. Yavuz Fildiş ise Erkan Kork'a bağlı çalışıyordu ve bahis finansı için bir yazılım bilişim sistemi geliştirdiler. Bu sistem ile de Pay Fix şirketinin yazılım alt yapısını oluşturdular" dedi.
DİKKAT ÇEKEN HALİL FALYALI DETAYI
Cesur'un verdiği bilgileri doğrulayan "Ihlamur" kod adlı gizli tanık Pay Fix Elektronik Para AŞ'nin, Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğunu bildiğini söyledi.
EMEKLİ ALBAY SİSTEMDEN PARA ÇALMIŞ
Siyam isimli gizli tanık ise bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Yavuz Fildiş ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Gizli tanık "Siyam" "Yavuz Fildiş, Erkan Kork ile birlikte hareket ediyordu. Ancak daha sonra Fildiş'in sistemden para çaldığı duyuldu ve şirketten ayrıldı. Erkan Kork, şirkette çalışanların Fildiş ile konuşmalarını yasakladı" dedi.
İDDİALARI YALANLADI
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erkan Kork ise Capital Türk Holding AŞ, Express Holiday, Fix 360, Bank Pozitif, Babilon Town gibi şirketlerin sahibi olduğunu söyleyerek Halil Falyalı ile bir ilgisinin olmadığını savundu.
MAL VARLIĞIMIZ AİLEDEN
Pay Fix Elektronik Para AŞ'nin evrak üzerindeki sahibi olarak görünen kardeşi Hamza Kork ise, hangi şirkette ortaklığının olduğunu bilmediğini söyledi. Kork, aile şirketlerinin başında ağabeyi Erhan Kork'un olduğunu kaydetti. Kork ifadesinde, yasadışı bahis paraları ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek "Bizim mal varlığımız aileden gelen bir mal varlığıdır. Ağabeyim de eğitimli ve inançlı biri. İddialar iftira niteliğinde" dedi.