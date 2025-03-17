SON DAKİKA... Bankpozitif ve Payfix operasyonunda çarpıcı gelişme: Milyarlarca liralık bahis çarkını itirafçı Ihlamur anlattı

MUSTAFA BAYSAL'IN ŞİRKET İÇERİSİNDE DOKUNULMAZLIĞI VARDI

Bu işlemle ilgili yazılım alt yapısının ise Mustafa Baysal tarafından yapıldığını biliyorum. Mustafa Baysal'ın şirket içerisinde dokunulmazlığı vardı. Erkan Kork tarafından kendisi finanse edildi ve Torun Center'da kendisine daire tutularak lüks bir otomobil tahsis edildi. Baysal hacker gibi çalışıyordu. Musta Kalkanlı isimli şahısta Mustafa Baysal gibi şirketin sistemsel kontrollerini yapıyordu. Yavuz Fildiş ise Erkan Kork'a bağlı çalışıyordu ve bahis finansı için bir yazılım bilişim sistemi geliştirdiler. Bu sistem ile de Pay Fix şirketinin yazılım alt yapısını oluşturdular" dedi.