Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bartın'da toprak kayması! İstinat duvarı çöktü 3 bina boşaltıldı
Giriş Tarihi: 24.6.2022 18:46 Son Güncelleme: 24.6.2022 19:10

Son dakika: Bartın'da toprak kayması! İstinat duvarı çöktü 3 bina boşaltıldı

DHA
Son dakika: Bartın’da toprak kayması! İstinat duvarı çöktü 3 bina boşaltıldı

Son dakika bilgisine göre Bartın'da aşırı yağmur sonrası çöken istinat duvarı, binaya hasar verdi. Hasar gören bina ile istinat duvarının üzerinde bulunan 2 bina boşaltıldı.

Son dakika haberleri... Kent merkezinde sabah saatlerinde itibaren yağmur yağışı etkili oldu.

İSTİNAT DUVARI GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Saat 17.15 sıralarında Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde bulunan 4 katlı 18 daireden oluşan bir sitenin üst tarafındaki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Çökme sırasında binanın bodrum katının duvarı ile birinci katın balkonu ve mutfağı yıkıldı. İstinat duvarının üst tarafından bulunan 2 binadaki insanlar ise büyük panik yaşadı.

BİNALAR BOŞALTILDI

Haber verilmesi üzerine polis ekipleri bina çevrelerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler inceleme yaparken, hasar gören bina ile istinat duvarının üzerinde bulunan 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.

Toplam 25 dairede bulunanlar evlerini boşalttı. İstinat duvarının çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Son dakika: Bartın'da toprak kayması! İstinat duvarı çöktü 3 bina boşaltıldı
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