Son dakika: Bartın’da toprak kayması! İstinat duvarı çöktü 3 bina boşaltıldı

Son dakika haberleri... Kent merkezinde sabah saatlerinde itibaren yağmur yağışı etkili oldu.
İSTİNAT DUVARI GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ
Saat 17.15 sıralarında Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde bulunan 4 katlı 18 daireden oluşan bir sitenin üst tarafındaki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.
BİNALAR BOŞALTILDI
Haber verilmesi üzerine polis ekipleri bina çevrelerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler inceleme yaparken, hasar gören bina ile istinat duvarının üzerinde bulunan 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.
Toplam 25 dairede bulunanlar evlerini boşalttı. İstinat duvarının çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.