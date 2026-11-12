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Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:33 Son Güncelleme: 12.11.2026 17:03

SON DAKİKA... Kuruçeşme cinayetinden Beyoğlu’ndaki halılı cesede uzanan sır çözüldü! Meğer 10 gün boyunca evde saklamışlar

SON DAKİKA... İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme’de 24 yaşındaki güvenlik görevlisi Umut Andık’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Mekan sahibi dahil 25 kişinin gözaltına alındığı olayda, Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin karıştığı değerlendirilen bir cinayeti daha ortaya çıkardı. Gözaltına alınan çete üyelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Beyoğlu’nda bir adreste erkek cesedi bulundu. Halıya sarılı halde bulunan cesedin silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Meğer 10 gün boyunca evde saklamışlar...

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA... Kuruçeşme cinayetinden Beyoğlu’ndaki halılı cesede uzanan sır çözüldü! Meğer 10 gün boyunca evde saklamışlar
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Beşiktaş Kuruçeşme'deki eğlence mekanına düzenlenen ve bir gün önce işe girdiği öğrenilen güvenlik görevlisi Umut Andık'ın yaşamını yitirdiği saldırının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. İlk saldırıda yakalanan 2 şüphelinin ardından Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği ikinci operasyonda mekan sahibi dahil 23 kişi daha gözaltına alındı.

KURUÇEŞME SALDIRISININ PERDE ARKASINDAKİ KORKUNÇ GERÇEK

Toplam 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Gözaltındaki çete üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda Beyoğlu'nda bir adreste ceset bulunduğu belirlendi.

HALIYA SARILI CESET 10 GÜNLÜK ÇIKTI

Belirlenen adrese giden polis ekipleri, evde halıya sarılmış halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme çalışmalarında cesedin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü düşünülen erkeğin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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KURUÇEŞME SALDIRISINDA YAKALANMIŞLARDI

Beyoğlu'nda ortaya çıkarılan cinayetin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yürütüyor. Ekipler, bulunan cesedin Beşiktaş'taki saldırıyla bağlantısını, şüphelilerin olayda nasıl bir rol üstlendiğini ve cinayetin hangi nedenle işlendiğini araştırıyor. Gözaltındaki şüphelilerin bağlantıları ve geçmişte karıştıkları diğer olaylar da mercek altına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle çete üyelerinin başka suçlara karışıp karışmadığının da ortaya çıkarılması bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BEYOĞLU

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SON DAKİKA... Kuruçeşme cinayetinden Beyoğlu’ndaki halılı cesede uzanan sır çözüldü! Meğer 10 gün boyunca evde saklamışlar
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