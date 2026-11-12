SON DAKİKA... Kuruçeşme cinayetinden Beyoğlu’ndaki halılı cesede uzanan sır çözüldü! Meğer 10 gün boyunca evde saklamışlar

KURUÇEŞME SALDIRISINDA YAKALANMIŞLARDI

Beyoğlu'nda ortaya çıkarılan cinayetin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yürütüyor. Ekipler, bulunan cesedin Beşiktaş'taki saldırıyla bağlantısını, şüphelilerin olayda nasıl bir rol üstlendiğini ve cinayetin hangi nedenle işlendiğini araştırıyor. Gözaltındaki şüphelilerin bağlantıları ve geçmişte karıştıkları diğer olaylar da mercek altına alındı.