SON DAKİKA | Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme

BU KEZ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN OYUNCU HAREKETE GEÇTİ

Tüm bu gelişmeler dışında bu kez Zeynep S., harekete geçerek sosyal medya ve basında yer alan görüntü ve içeriklerin kaldırılması talebinde bulundu. Zeynep S., yaptığı başvuru dilekçesinde olay sırasında alkolün etkisinden dolayı iradesinin sakatlandığını, biilincinin yerinde olmadığını anlattı. Oyuncu kamuoyunda paylaşılan görüntülerden dolayı hem sosyal hem de iş hayatında problemler meydana geldiğini ifade etti.