Son dakika: Beşiktaş’taki cinayetin perde arkası ortaya çıktı! Mekan sahibi dahil 25 gözaltı

İLK SALDIRIYI POLİSE BİLDİRMEMİŞ

Motosikleti kullanan Yenay Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirlenen Musa O. (17), gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının arka planını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalarda, aynı eğlence mekanının daha önce de silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Ancak mekan sahibinin ilk saldırıyla ilgili polise herhangi bir şikayette bulunmadığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi, yaşanan olayın ardından mekanın güvenliğini sağlamak amacıyla üç kişiyi işe alarak kapıda görevlendirdi.