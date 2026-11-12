Son dakika: Beşiktaş’taki cinayetin perde arkası ortaya çıktı! Mekan sahibi dahil 25 gözaltı

Olay, 11 Kasım günü saat 03.50 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki saldırgan, kapıda görev yapan güvenlik görevlilerine doğru ateş açtı. Saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Andık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırganlar ise olayın ardından motosikletle kaçtı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli çalışmayla şüphelileri Arnavutköy Mahallesi'ndeki koruluk alanda çalıların arasında yakaladı.
İLK SALDIRIYI POLİSE BİLDİRMEMİŞ
Motosikleti kullanan Yenay Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirlenen Musa O. (17), gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının arka planını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalarda, aynı eğlence mekanının daha önce de silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Ancak mekan sahibinin ilk saldırıyla ilgili polise herhangi bir şikayette bulunmadığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi, yaşanan olayın ardından mekanın güvenliğini sağlamak amacıyla üç kişiyi işe alarak kapıda görevlendirdi.
SALDIRGANLARA GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI!
Soruşturmada ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntı ise mekan sahibinin ilk saldırının ardından şüphelilere gönderdiği mesaj oldu. İddiaya göre mekan sahibi, kendisini daha önce kurşunlayan kişilere "Kurşunladınız da ne oldu?" anlamına gelen mesaj gönderdi. Mesajdan kısa süre sonra saldırganların eğlence mekanını ikinci kez hedef aldığı değerlendiriliyor. Motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu, güvenlik görevlisi olarak kapıda bulunan Umut Andık hayatını kaybetti.
İKİNCİ OPERASYONDA 23 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayetin öncesinde yaşanan gelişmeleri ve şüphelilerin bağlantılarını mercek altına aldı. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen ikinci operasyonda, eğlence mekanının sahibi de dahil 23 kişi daha gözaltına alındı. İlk operasyonda yakalanan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 25'e yükseldi.
BAŞKA SALDIRILARLA BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, daha önceki kurşunlama olayı ve başka silahlı saldırılarla bağlantılarının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Polis ekipleri, ilk saldırıdan cinayetin işlendiği güne kadar yaşanan tüm gelişmeleri ve taraflar arasındaki ilişkileri incelemeye aldı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.