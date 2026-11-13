SON DAKİKA… Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Saldırının detayları ortaya çıktı: Fail doktor, kurban bina yöneticisi!

Saldırının şüphelinin yaşadığı lüks apartman dairesiyle ilgili sorunlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Carroll, "Bu olayın şüphelisi ile ev sahipleri derneği yönetimi arasında bakım sorunları, dairedeki küf problemi ve benzeri konularla ilgili süregelen bir anlaşmazlık olduğunu biliyoruz. Şüphelinin onlara karşı açtığı bir hukuk davası var. Dolayısıyla saldırının bu süreçle ilgili olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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