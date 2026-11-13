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Giriş Tarihi: 13.11.2026 08:01 Son Güncelleme: 13.11.2026 08:10

SON DAKİKA… Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Saldırının detayları ortaya çıktı: Fail doktor, kurban bina yöneticisi!

SON DAKİKA… ABD, dün Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıyla sarsıldı! acil servis doktoru 55 yaşındaki Matt Lambert 1 kişiyi öldürdükten sonra 1.1 milyon dolarlık lüks dairesinden etrafa ateş açtı! Lambert, daha sonra hayatına son verirken saldırının detayları da ortaya çıktı!

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SON DAKİKA… Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Saldırının detayları ortaya çıktı: Fail doktor, kurban bina yöneticisi!
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ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen ve saldırgan dahil 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

1 MİLYON DOLARLIK DAİREDEN ETRAFA ATEŞ AÇTI

ABD basını, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın acil servis doktoru 55 yaşındaki Matt Lambert olduğunu bildirdi. Lambert'in üyesi olduğu tahmin edilen VIDA Fitness isimli spor salonunda bulunan 1 kişiyi öldürdükten sonra aynı binanın yedinci katında bulunan ve 2016 yılında 1.1 milyon dolara satın aldığı lüks dairesine kaçarak barikat kurduğu aktarıldı.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 4 KİŞİYİ YARALADI

Saldırganın balkondan etrafa ateş açarak 4 kişiyi yaraladıktan sonra kendi hayatına son verdiği ifade edildi.

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SALDIRININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Geçici Emniyet Müdürü Jeffery Carroll ise saldırıda hayatını kaybeden kişinin, 46 yaşındaki bina yöneticisi James Stuart olduğunu söyledi.

Saldırının şüphelinin yaşadığı lüks apartman dairesiyle ilgili sorunlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Carroll, "Bu olayın şüphelisi ile ev sahipleri derneği yönetimi arasında bakım sorunları, dairedeki küf problemi ve benzeri konularla ilgili süregelen bir anlaşmazlık olduğunu biliyoruz. Şüphelinin onlara karşı açtığı bir hukuk davası var. Dolayısıyla saldırının bu süreçle ilgili olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

#BEYAZ SARAY #ABD

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SON DAKİKA… Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Saldırının detayları ortaya çıktı: Fail doktor, kurban bina yöneticisi!
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