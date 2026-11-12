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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:30 Son Güncelleme: 12.11.2026 14:38

SON DAKİKA! Beyoğlu’nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Beyoğlu’nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayın aydınlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! Beyoğlu’nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu
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İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Evde ve çevresinde incelemelerini sürdüren ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Halıya sarılı halde bulunan erkeğin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor. Cinayet Büro ve Gasp Büro ekiplerinin ortak çalışmasında soruşturma derinleştikçe olayın geçmişine ve yaşananlara ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL
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SON DAKİKA! Beyoğlu’nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu
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