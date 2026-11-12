SON DAKİKA! Beyoğlu’nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Evde ve çevresinde incelemelerini sürdüren ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Halıya sarılı halde bulunan erkeğin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor. Cinayet Büro ve Gasp Büro ekiplerinin ortak çalışmasında soruşturma derinleştikçe olayın geçmişine ve yaşananlara ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör