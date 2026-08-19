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Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:26

SON DAKİKA | Beyoğlu'nda yangın paniği: Otel alevlere teslim oldu!

SON DAKİKA | İstanbul Beyoğlu’ndaki otelde panik dolu anlar yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ekipleri alarma geçirirken, içeride bulunan 17 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İHA
SON DAKİKA | Beyoğlu’nda yangın paniği: Otel alevlere teslim oldu!
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Yangın, saat 09:00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Taksim Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Otelde konaklayan 17 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otelde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU #YANGIN

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SON DAKİKA | Beyoğlu'nda yangın paniği: Otel alevlere teslim oldu!
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