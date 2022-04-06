Son dakika: Bıçaklandı ve mahallede gezdirildi! Korkunç gerçek: Küçük kıza tacizi engellemek istemiş





EŞİ AZİZE ARSLAN: BENİM İÇİM YANDI ONLARIN DA İÇİ YANSIN

Eşi Azize Arslan da 19 yıldır evli olduğu Ergün Aslan'ın böyle bir şey yapmayacağını, o gün oruç tuttuğunu ve öğle namazını kıldıktan sonra meyan kökü almak için Sur ilçesine gittiğini söyledi. Azize Arslan, "Polis memuru beni aradı eşimin Sur'da vurulduğunu söyledi. Niyetli olduğunu ve öğlen namazını kılıp dışarıya çıktığını söyledim. Sürekli Sur ilçesine giderdi. Ramazan ayında meyan kökü ve şerbet alırdı. Ben ona sürekli şerbet yapardım, sürekli de oradaydı. Orada doğup büyümüştü. Kocama iftira atmışlar, 19 yıldır evliyim. Kocamdan böyle bir şey görmedim, küçük bir çocuğu gördüğünde bile seven bir insan değildi. 'Ben korkuyorum ki bu çocuğu taciz ediyor' diyecekler diye sevmiyordu. Bebek görse bile sevmiyordu. Çocuğumuz da yoktu, korkudan çocukları bile dışarıda sevmezdi. Allah onların belasını versin. Onlar tacizcidir ki herkesi öyle görüyorlar. Benim içim yandı onların da içi yansın" diye konuştu.