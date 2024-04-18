SON DAKİKA: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! meb.gov.tr ekranı ile BİLSEM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. 10 Şubat'ta başlayıp 14 Nisan'da tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar bugün erişime açıldı. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yetenekleri bulunan öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki özel yetenekli öğrenciler tespit ediliyor. Peki, 2024 BİLSEM sonuçları ne açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr.