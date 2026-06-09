SON DAKİKA… Bursa’da 16 yaşındaki Kaan Fidan’ın motosiklet tutkusu sonu oldu! Son paylaşımı yürek burktu…

Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.