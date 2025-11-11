SON DAKİKA... Bursa’da feci olay! 32 yaşındaki Muhammet Taştan hava almak isterken 8’inci kattan düştü!

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Taştan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.