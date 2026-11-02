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Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:15

SON DAKİKA… Bursa’da kamyon dehşeti! 2 ev yıkıldı: Enkaz altından acı haber geldi!

SON DAKİKA… Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyon iki eve çarparak yıkıma neden oldu. Bir kişinin yaralı kurtarıldığı faciada, enkaz altında kalan Ercan Bozan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kardeşinin yaralı kurtulduğu olayda ekiplerin enkazdaki arama çalışmaları sürüyor.

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DHA Yaşam
SON DAKİKA… Bursa’da kamyon dehşeti! 2 ev yıkıldı: Enkaz altından acı haber geldi!
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Olay, saat 08.30 sıralarında, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan 16 EJS 01 plakalı kamyon, sürücüsü Ender Z.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkıldı, diğerinin ise bir bölümü çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı sürücü, itfaiyecilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ENKAZDA ARAMA YAPILIYOR

Yıkılan evlerde arama çalışması başlatan ekipler, enkaz altından 1 kişiyi de yaralı olarak çıkardı. Her 2 evde de enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Ekipler bölgede dinleme çalışması da yapıyor.

CESEDİNE ULAŞILDI

Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyonun çarpması sonucu yıkılan 2 evin enkazında yapılan aramalarda Ercan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan'ın yaralı kurtarılan kardeşi Ali Barış Bozan'ın durumunun iyi ve şokta olduğu belirtildi. Diğer kardeşleri Aycan Bozan'ın da olay sırasında işte olduğu bildirildi. Kardeşlerin anne ile babalarının ilçe dışında yaşadığı kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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SON DAKİKA… Bursa’da kamyon dehşeti! 2 ev yıkıldı: Enkaz altından acı haber geldi!
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