SON DAKİKA… Bursa’da kamyon dehşeti! 2 ev yıkıldı: Enkaz altından acı haber geldi!

Olay, saat 08.30 sıralarında, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan 16 EJS 01 plakalı kamyon, sürücüsü Ender Z.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkıldı, diğerinin ise bir bölümü çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı sürücü, itfaiyecilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.