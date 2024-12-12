SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü

SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Çanakkale deprem ile sallandı. AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre 12 Aralık saat 14.34'de meydana gelen deprem Ege Denizi Saroz Körfezi - Eceabat Çanakkale yakınlarında gerçekleşti. Büyüklük 4.4 olarak ölçüldü.

İşte, ayrıntılar: