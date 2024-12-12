SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü

Çanakkale deprem haberiyle gündemde. Kandilli Rasathanesi ardından AFAD tarafından paylaşılan sarsıntıyla birlikte hissedenler diri fay haritasını ve bölgelerine yakınlığı kontrol ediyor. İşte, Çanakkale'de depreme ilişkin detaylar...
SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM!
Çanakkale deprem ile sallandı. AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre 12 Aralık saat 14.34'de meydana gelen deprem Ege Denizi Saroz Körfezi - Eceabat Çanakkale yakınlarında gerçekleşti. Büyüklük 4.4 olarak ölçüldü.
İşte, ayrıntılar:
SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.
Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.