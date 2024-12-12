Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:53 Son Güncelleme: 12.12.2024 14:54

SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü

Son dakika haberi: Çanakkale deprem ile sallandı. Ege Denizi merkezli gerçekleşen sarsıntıyı birçok il hissederken bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneldi. Merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşıldı. Peki; 12 Aralık Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü

Çanakkale deprem haberiyle gündemde. Kandilli Rasathanesi ardından AFAD tarafından paylaşılan sarsıntıyla birlikte hissedenler diri fay haritasını ve bölgelerine yakınlığı kontrol ediyor. İşte, Çanakkale'de depreme ilişkin detaylar...

SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Çanakkale deprem ile sallandı. AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre 12 Aralık saat 14.34'de meydana gelen deprem Ege Denizi Saroz Körfezi - Eceabat Çanakkale yakınlarında gerçekleşti. Büyüklük 4.4 olarak ölçüldü.

İşte, ayrıntılar:

ÇANAKKALE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)

Tarih:2024-12-12

Saat:14:34:51 TSİ

Derinlik:25.5 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü
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