"HER ŞEYİ PARAYLA HALLETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Eylem Tok'un mahkeme süreci yaklaştıkça farklı girişimlerde bulunduğunu öne süren Aci, "Eylem Tok aralığın ilk haftasına mahkemesi var. O mahkeme yaklaştıkça acaba nasıl bir çıkar elde edebilirim, nasıl bu şeyi kendime çevirebilirim, bu çabalar içerisinde. Bana göre beyhude bir çaba içerisinde bulunuyor. Ben Eylem Tok'a yaklaşık 2,5-3 yıldır şunu sesleniyorum: 'Gel adalete teslim ol' dedim. Ama hafife aldılar. Onun bedelini ödüyorlar, ödeyecekler de. Bunun başka çıkarı yok" dedi.

Yakalama kararının kaldırılmasının doğru olmayacağını düşündüğünü belirten Aci, "Şu an hapiste, kendisi de bunu belirtiyor. Amerika ne zaman iadesine karar verecek? O zaman gelir, mahkemenin huzuruna çıkar. Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Burada da para verilirmiş, teminat yatırılırmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde işlerin parayla hallolmadığını hepimiz biliyoruz. Bu iş parayla çözülecek bir şey değildir" şeklinde konuştu.