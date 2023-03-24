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Giriş Tarihi: 24.3.2023 08:19 Son Güncelleme: 24.3.2023 08:44

Son dakika: Çay fabrikasında yangın çıktı

Artvin'de çay fabrikasında yangın çıktı. 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Son dakika: Çay fabrikasında yangın çıktı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nda sabah saat 07.00 sıralarında kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı.

Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı.

Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

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Son dakika: Çay fabrikasında yangın çıktı
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