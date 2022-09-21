Son dakika! Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı

'BİR ANDA ÇEKİCİ ALARAK VURMAYA BAŞLADIM'

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Volkan Aydın, tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık Volkan Aydın, ölen Akkuş ile ortağı Aslan'ın işlettiği kahvehaneye bazı günler oyun oynamak ve alkol almak için gittiğini, olaydan bir gün önce iki ortağın kavgasını ayırmak isterken Akkuş'un kendisine küfür ettiğini iddia ederek, "Hasan bana küfür edince ben de kendisine vurdum, o esnada düştü. Bunun üzerine beni oradan uzaklaştırdılar. Bir gün sonra Hasan ile konuşmak için akşam saatlerinde kahvehaneye gittim, kapı açıktı, içeride kimse yoktu.