SON DAKİKA… Çin’deki alem hapiste bitti! CHP’li Meclis üyesi Ruhtan Başkaya otel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalandı

SON DAKİKA… CHP'li meclis üyesinin Çin gezisi karakolda bitti! CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya Fethiye Belediyesi heyetiyle birlikte temmuz ayında Çin'e gitti.
'KUŞAK ve Yol İnisiyatifi' programı kapsamında 3-16 Temmuz tarihleri arasında Çin'e giden Fethiye Belediyesi heyeti, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitimlere katılıp inceleme gerçekleştirdi.
HEYET GERİ DÖNDÜ AMA…
Burada akıllı şehir sistemleri, dijital kamu yönetimi ve çevre politikalarının ele alındığı pek çok programa da katılan heyet, temaslarının ardından yurda dönerken heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın, Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekti.
HAKKINDA ŞİKAYET YAPILDI
Başkaya ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise şoke etti! Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede tutuklu bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra ise odada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Yeni Asır'ın haberine göre genç kızın şikayetçi olması üzerine Başkaya'nın, 'Yanında 18 yaşından küçük kız bulundurduğu' yönünde suç isnadı nedeniyle bir ayı aşkın süredir gözaltında tutulduğu bildirildi. Başkaya partisinden ihraç edildi.