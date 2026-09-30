Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Çin’deki alem hapiste bitti! CHP’li Meclis üyesi Ruhtan Başkaya otel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalandı
Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:03 Son Güncelleme: 30.09.2026 09:13

SON DAKİKA… Çin’deki alem hapiste bitti! CHP’li Meclis üyesi Ruhtan Başkaya otel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalandı

SON DAKİKA… CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin gezisi karakolda bitti! Heyetle birlikte Türkiye’ye dönüş yapmayan Başkaya'nın, otel odasında yanında 18 yaşından küçük kız bulundurduğu iddiasıyla gözaltında tutulduğu öğrenildi! Skandal olay sonrası hapse düşen Başkaya partiden ihraç edildi!

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SON DAKİKA… Çin’deki alem hapiste bitti! CHP’li Meclis üyesi Ruhtan Başkaya otel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalandı
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SON DAKİKA… CHP'li meclis üyesinin Çin gezisi karakolda bitti! CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya Fethiye Belediyesi heyetiyle birlikte temmuz ayında Çin'e gitti.

'KUŞAK ve Yol İnisiyatifi' programı kapsamında 3-16 Temmuz tarihleri arasında Çin'e giden Fethiye Belediyesi heyeti, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitimlere katılıp inceleme gerçekleştirdi.

HEYET GERİ DÖNDÜ AMA…

Burada akıllı şehir sistemleri, dijital kamu yönetimi ve çevre politikalarının ele alındığı pek çok programa da katılan heyet, temaslarının ardından yurda dönerken heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın, Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekti.

HAKKINDA ŞİKAYET YAPILDI

Başkaya ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise şoke etti! Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede tutuklu bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra ise odada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Yeni Asır'ın haberine göre genç kızın şikayetçi olması üzerine Başkaya'nın, 'Yanında 18 yaşından küçük kız bulundurduğu' yönünde suç isnadı nedeniyle bir ayı aşkın süredir gözaltında tutulduğu bildirildi. Başkaya partisinden ihraç edildi.

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SON DAKİKA… Çin’deki alem hapiste bitti! CHP’li Meclis üyesi Ruhtan Başkaya otel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalandı
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