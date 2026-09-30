SON DAKİKA… Çin’deki alem hapiste bitti! CHP’li Meclis üyesi Ruhtan Başkaya otel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalandı

HEYET GERİ DÖNDÜ AMA…

Burada akıllı şehir sistemleri, dijital kamu yönetimi ve çevre politikalarının ele alındığı pek çok programa da katılan heyet, temaslarının ardından yurda dönerken heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın, Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekti.

HAKKINDA ŞİKAYET YAPILDI

Başkaya ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise şoke etti! Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede tutuklu bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra ise odada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.