SON DAKİKA! Deniz trafiğine lodos engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal oldu!

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilerken, deniz seferlerin de aksamalar yaşandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatlarında iptaller oluştu.





İDO'de olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi; Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.00 seferi iptal edildi.

Şehir Hatları'nda ise elverişsiz hava şartları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

BUDO'da ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör