Son dakika | Destek Yatırım ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması: 7 gözaltı!

Gelen son dakika haberine göre; Fon Soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. Yedi şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.

Özgür Akayoğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmayla ilgili düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan isimlerin arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun (Destek Finans Factoring), Nuray Elmastaş (Destek Finans Factoring), Azize Binnur Tosun (Destek Finans Factoring) ve Altuğ Kantarcı (Özata Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ) bulunuyor.

Nuray Elmastaş