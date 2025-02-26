SON DAKİKA! Diş Hekimi Mehmet Emrah Düşmez cinayeti! Anneden DNA testi çıkışı: Çocukların babası…

DİŞ HEKİMİNİN ANNESİ AÇIKLADI: ÇOCUKLARIN BABASI...

Düşmez'in annesi Aysel Düşmez, olayla ilgili konuştu. Mustafa Ercan'ın verdiği ifadenin yalan olduğunu savunan Düşmez, "Vahşice işlenen cinayetin altında farklı bir neden aranmamalı. Kötü ruhlu bir insanın işlediği ve bir kişinin hayatına, itibarına ve gençliğine mal olan bir eylem olarak değerlendirmek gerek. Mustafa Ercan ifadesinde, önce 'alacak meselesi' dedi. Sonra konu, DNA yalanıyla yön değiştirdi. Her şeyden önce cinayeti işleyen katilin normal bir davranış içerisinde olmadığı, eylemi gerçekleştirdikten sonra videoyu bana göndermesiyle de net olarak anlaşılmalı.