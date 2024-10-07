SON DAKİKA... Discord’da kız çocuklarına cinsel istismar ve zorbalık skandalı: Bakan Uraloğlu’ndan açıklama geldi!

ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulunan Uraloğlu, konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" ifadelerini kullandı.