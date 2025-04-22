Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 5 bin 450 lira olarak belirlediklerini açıkladı.
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıkladı
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Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu