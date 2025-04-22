Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıkladı

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