Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Giriş Tarihi: 22.4.2025 11:11 Son Güncelleme: 22.4.2025 11:22

Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 5 bin 450 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

DHA
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıkladı

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz