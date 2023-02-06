SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu’da hissedildi

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü.
Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ADIYAMAN VALİSİ: BÜYÜK BİNALAR ÇÖKTÜ
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.
MALATYA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI VAR
Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. 10'un üzerinde yıkılan bina ihbarı var. Durum ciddi. Can ve mal kaybı olduğu çok belli." dedi.
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