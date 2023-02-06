Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
Giriş Tarihi: 6.2.2023 04:29 Son Güncelleme: 6.2.2023 05:01

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölgede artıçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu’da hissedildi

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü.

Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AHaber CANLI YAYIN

ADIYAMAN VALİSİ: BÜYÜK BİNALAR ÇÖKTÜ

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.

MALATYA VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI VAR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. 10'un üzerinde yıkılan bina ihbarı var. Durum ciddi. Can ve mal kaybı olduğu çok belli." dedi.

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SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
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