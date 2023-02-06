SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu’da hissedildi

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü.

Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.