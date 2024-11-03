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Giriş Tarihi: 3.11.2024 20:25 Son Güncelleme: 3.11.2024 20:31

SON DAKİKA | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SON DAKİKA | Ege Denizi’nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde korkutan deprem
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