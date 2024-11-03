SON DAKİKA | Ege Denizi’nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2024
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-03
Saat:20:03:57 TSİ
Enlem:40.07722 N
Boylam:23.14722 E
Derinlik:6.45 km
Detay:https://t.co/78zvXP5vOt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi