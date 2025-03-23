Ekrem İmamoğlu son dakika canlı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Savcılık tutuklama talep etti…

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TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Yazıda, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında yürütülen soruşturma dosyasında usulsüz bağış toplama suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı aktarıldı. Dosya kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi. Yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu sonucu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği açıklandı. Sevk yazısında, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı, nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği kaydedildi.

Örgütün liderinin Ekrem İmamoğlu, yöneticisinin ise Murat Ongun olduğu iddia edilen sevk yazısında "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığı ile birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği, naylon faturaların kesildiği, iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sevk yazısında imara aykırı yapılaşmalara göz yummak maksadıyla örgütün kasası olarak tabir edilen iş adamlarının üzerine gayrimenkul alımı yapıldığı ve elden nakit para alındığı da belirtildi.

Mahkemeye sevk yazısında Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'rüşvet almak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'nitelikli dolandırıcılık', 'irtikap', 'suç gelirlerini aklamak', 'haksız mal edinme ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarını işlediği konusunda kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.