SON DAKİKA | Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI"

Elazığ Valiliği, depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 00:16 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."