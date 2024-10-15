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Giriş Tarihi: 15.10.2024 00:15 Son Güncelleme: 15.10.2024 00:31

SON DAKİKA | Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
SON DAKİKA | Elazığ’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlendi.

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI"

Elazığ Valiliği, depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 00:16 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.
Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

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SON DAKİKA | Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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