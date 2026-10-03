SON DAKİKA… Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin şüpheli ölümünde yeni gelişme! WhatsApp mesajlarında ilaçları verdiği tespit edilmişti…

SON DAKİKA... Spiker Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos 2026'da İzmir'deki kliniğinde ölü olarak bulunmuştu. Boşanma aşamasın olduğu eşi Erhan Çelik, Gültekin'e uzun süredir aşırı dozda anestezik madde temin ederek uyguladıkları iddiasıyla bazı kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
YÜKSEK DOZDA ANESTEZİ MADDESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosunca Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu hazırlandı. Gültekin'in kesin ölümünün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu belirlendi.
MADDE TEMİN EDENLER TESPİT EDİLDİ
Genişletilen soruşturmada gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde olay günü Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüpheliler tespit edildi.
WHATSAAP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
H.O. İsimli şahıs, ilacı temin eden şahısla 7 Ağustos günü gerçekleşen konuşmasını kendi rızasıyla savcılığa teslim etti. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında, Gültekin'in kullandığı belirtilen ilaçlarla ilgili dikkat çekici konuşmalar yer aldı. Mesajlarda ilacı temin eden Hakan isimli şahıs, "Yapmasına izin verme. Bütün elindeki ilaçları at. Laf dinlemiyor. Beyaz olanları, bitirdin de" dedi.
"ÖLDÜRECEK KENDİNİ"
Konuşmanın devamında H.O., İnanmıyor delirtti beni." dediği, Hakan isimli şahsın ise "Öldürecek kendini" mesajı gönderdiği, H.O., "Getirme bir daha ne olur. Yalvarırım. Evladı var, yapma" dediği görüldü.
"BİR DAHA YOK LANET OLSUN"
Hakan ise devamında "Korsesini aç, nefes alsın rahat. Tamam bir daha yok lanet olsun. Bana neler yazıyor günde kaç defa daralıyor." dedi. H.O., ilacın temin edilmemesi konusunda açık bir uyarı yaparak, "Bugün yaşadıklarım yetti. Beni tanımıyorsun eyvallah ama Özlem'in sağlığı için elimden ne gelirse yaparım. İlk sırada sen varsın. Bir daha tedarik edersen neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin" ifadeleri kullanıldı.