SON DAKİKA… Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin şüpheli ölümünde yeni gelişme! WhatsApp mesajlarında ilaçları verdiği tespit edilmişti…

"BİR DAHA YOK LANET OLSUN"

Hakan ise devamında "Korsesini aç, nefes alsın rahat. Tamam bir daha yok lanet olsun. Bana neler yazıyor günde kaç defa daralıyor." dedi. H.O., ilacın temin edilmemesi konusunda açık bir uyarı yaparak, "Bugün yaşadıklarım yetti. Beni tanımıyorsun eyvallah ama Özlem'in sağlığı için elimden ne gelirse yaparım. İlk sırada sen varsın. Bir daha tedarik edersen neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin" ifadeleri kullanıldı.