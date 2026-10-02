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Giriş Tarihi: 2.10.2026 13:13 Son Güncelleme: 2.10.2026 13:32

SON DAKİKA... Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti! Soruşturmada 5 şüpheli gözaltında

Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Gültekin’in dozda etken maddesi anestezi olan Propofol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada gizli tanık ifadeleri ve telefonda yapılan inceleme sonucu maddeyi Gültekin’e temin eden şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç gözaltına alındı.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA... Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti! Soruşturmada 5 şüpheli gözaltında
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SON DAKİKA... Spiker Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos 2026'da İzmir'deki kliniğinde ölü olarak bulunmuştu. Boşanma aşamasın olduğu eşi Erhan Çelik, Gültekin'e uzun süredir aşırı dozda anestezik madde temin ederek uyguladıkları iddiasıyla bazı kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

YÜKSEK DOZDA ANESTEZİ MADDESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosunca Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu hazırlandı. Gültekin'in kesin ölümünün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu belirlendi.

MADDE TEMİN EDENLER TESPİT EDİLDİ

Genişletilen soruşturmada gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde olay günü Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüpheliler tespit edildi.

5 GÖZALTI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimatlar doğrultusunda şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç gözaltına alındı.

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SON DAKİKA... Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti! Soruşturmada 5 şüpheli gözaltında
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