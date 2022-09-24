Son dakika: Eski komşudan vahşet! Satırla boynu ve kolları kesildi

Son dakika haberleri.. Satırlı dehşet! Bakırköy Şenlikköy mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda fırıncılık yapan Celal Kılıç'ın kolları ve boynu kesik halde iş yerinde cesedi bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Kılıç ile son görüşen işçisi F.K.'nın ifadesine başvurdu.
F.K. İfadesinde; Perşembe günü saat 21.00 sıralarında işyerine gelerek birlikte çalıştıklarını kendisinin saat:02.30 sıralarında işlerini bitirdiklerini ve kendisinin çıktığını, işyeri anahtarının ise. Celal Kılıç'ta olduğunu, kendisinin çıkarken onun içeride olduğunu ve başka kimsenin olmadığını söyledi.
Çalışmaların devamında bahse konu olayla ilgili kamera incelemelerini sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın aşçı olan Nejat D. İsimli kişi olduğunu belirledi. Nejat D.'nin F.K. Çıktıktan sonra fırına gelip eline aldığı satırla Kılıç'a saldırdığı ve boynunu kollarını kestiği öne sürüldü. Küçükçekmece'de gözaltına alınan şüpheli şahsın 4 adet kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki ifadesinde Kılıç ile eskiden komşu olduklarını ve eskiden gelen husumet yüzünden olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan şüphelinin olay yerine gelip beklediği olayı yaptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.