Son dakika: Eski komşudan vahşet! Satırla boynu ve kolları kesildi

F.K. İfadesinde; Perşembe günü saat 21.00 sıralarında işyerine gelerek birlikte çalıştıklarını kendisinin saat:02.30 sıralarında işlerini bitirdiklerini ve kendisinin çıktığını, işyeri anahtarının ise. Celal Kılıç'ta olduğunu, kendisinin çıkarken onun içeride olduğunu ve başka kimsenin olmadığını söyledi.