Son dakika: Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı! Bakan Yerlikaya son tarihi duyurdu!

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık" dedi. İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması: Eski Tip Sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık.
Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.
Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2024
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine… pic.twitter.com/eFwyW5HueL