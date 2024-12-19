Fatih Altaylı  2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gazeteci Fatih Altaylı'ya 24 Aralık'ta düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"ne katılanlara yönelik sosyal medyadaki 'Şerefsizler, alçaklar' sözlerini nedeniyle çok sayıda suç duyurusu yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında yürüttüğü soruşturma neticesinde "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede 12 müşteki bulunuyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Fatih Altaylı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşısına çıkarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, videoda belli bir kesimi veya kurumu hedef almadığını ve herhangi bir aşağılama, tahrikte bulunmadığını öner sürmüştü.

MÜTALAA VERİLDİ

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Sanık Altaylı'nın cezalandırılmasını ve adli kontrol kararı verilmesini talep etti.

2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Fatih Altaylı'nın üzerine atılı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçunu işlediğini belirterek 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Altay'lı hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.