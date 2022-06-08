Son dakika: Fatih’te oğlu kurşun yağdırdı! ’Gururumla oynadın baba’

Son dakika haberleri... Şoke eden olay Fatih'in en kalabalık caddelerinden biri olan Millet Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre Millet Caddesi üzerindeki iş yerini satışa çıkaran iş insanı Hacı Murat A. ile oğlu Bünyamin A. arasında para meselesi nedeniyle husumet bulunuyordu. İkili arasındaki husumet çözülmeyince oğul Bünyamin A. tabancasını alarak babasının iş yerinin önüne geldi.
Yaka paça yere serilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırı sırasında ofiste bulunan baba Hacı Turan A. ise olayı yara almadan atlattı.
Olaya tanıklık eden bölge esnafından Doğan Durgut, "Sesleri duyup dışarı çıktığımda bir kişi elindeki silahı ofise doğrultuyordu. İki şarjör boşalttınca polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorunları varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım" dedi.