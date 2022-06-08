Son dakika: Fatih’te oğlu kurşun yağdırdı! ’Gururumla oynadın baba’

Olaya tanıklık eden bölge esnafından Doğan Durgut, "Sesleri duyup dışarı çıktığımda bir kişi elindeki silahı ofise doğrultuyordu. İki şarjör boşalttınca polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorunları varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım" dedi.