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Giriş Tarihi: 8.6.2022 15:48 Son Güncelleme: 8.6.2022 15:52

Son dakika: Fatih'te oğlu kurşun yağdırdı! 'Gururumla oynadın baba'

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Son dakika: Fatih’te oğlu kurşun yağdırdı! ’Gururumla oynadın baba’

Son dakika... İstanbul Fatih’te para meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen baba oğul arasında silah konuştu. Kalabalık cadde üzerinde “Gururumla oynadın baba” diyerek bağırmaya başlayan Bünyamin A., gözünü korkutmak istediği babasının ofisini kurşunlamaya başladı. Tam iki şarjör boşaltan Bünyamin A.’ya olay yerine yakın mesafede bulunan polis ekipleri müdahale ederken, ofiste bulunan baba Hacı Turan A. ise saldırıyı yara almadan atlattı. Gözaltına alınan Bünyamin A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Şoke eden olay Fatih'in en kalabalık caddelerinden biri olan Millet Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre Millet Caddesi üzerindeki iş yerini satışa çıkaran iş insanı Hacı Murat A. ile oğlu Bünyamin A. arasında para meselesi nedeniyle husumet bulunuyordu. İkili arasındaki husumet çözülmeyince oğul Bünyamin A. tabancasını alarak babasının iş yerinin önüne geldi.

İKİ ŞARJÖR BOŞALTTI
Turistlerin de yoğun olarak bulunduğu caddede silahını çıkaran Bünyamin A., önce havaya ardından da babasının ofisine kurşun yağdırdı. Tam iki şarjör boşaltarak dehşet saçan Bünyamin A.'ya ise yakınlarda bulunan sivil polislerden yıldırım müdahale geldi.

Yaka paça yere serilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırı sırasında ofiste bulunan baba Hacı Turan A. ise olayı yara almadan atlattı.

Olaya tanıklık eden bölge esnafından Doğan Durgut, "Sesleri duyup dışarı çıktığımda bir kişi elindeki silahı ofise doğrultuyordu. İki şarjör boşalttınca polis arkadaşlar müdahale etti. Bizim bildiğimiz kadarıyla baba ve oğul arasında ailevi bir sorunları varmış. Kendileri burada esnaf, ofisleri var. Bağırma, çağırma oldu ama tam olarak anlamadım" dedi.

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Son dakika: Fatih'te oğlu kurşun yağdırdı! 'Gururumla oynadın baba'
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