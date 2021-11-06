Son dakika: Fenomen bakkal katil oldu: Karısını ve yasak aşkını vurdu

Burak Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Işık'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Av tüfeği ile ağır yaralanan Gülümser Sönmez ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.