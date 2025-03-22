SON DAKİKA: Filiz akın öldü mü? Bir süredir tedavi görüyordu! Filiz Akın kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk sinemasının efsane oyuncularından Filiz Akın hakkında çıkan ölüm haberleri sonrası araştırmalar hız kazandı. Tedavi sürecinde olan sanatçının sağlık durumu merak konusu olurken, Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da gündemde yer aldı. İşte, detaylar…
SON DAKİKA: FİLİZ AKIN ÖLDÜ MÜ?
Usta oyuncu Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Filiz Akın bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
FİLİZ AKIN KİMDİR?
Filiz Akın veya doğum adıyla Suna Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara - 22 Mart 2025), Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak tasvir edilmekte ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir. Türk sinemasının "asil, modern, kentli ve zarif yüzü" olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, "beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla da tanınmaktadır.