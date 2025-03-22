SON DAKİKA: Filiz akın öldü mü? Bir süredir tedavi görüyordu! Filiz Akın kimdir, kaç yaşındaydı?

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın veya doğum adıyla Suna Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara - 22 Mart 2025), Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak tasvir edilmekte ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir. Türk sinemasının "asil, modern, kentli ve zarif yüzü" olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, "beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla da tanınmaktadır.