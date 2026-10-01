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Giriş Tarihi: 1.10.2026 19:52 Son Güncelleme: 1.10.2026 20:00

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 8 şüpheliye daha tutuklama talebi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklama 5’i ise adli kontrolle hakimliğe sevk edildi.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 8 şüpheliye daha tutuklama talebi
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklama 5'i ise adli kontrolle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

8 TUTUKLAMA TALEBİ

Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Kartepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

5 ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüpheliler; Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ev hapsi, Tuğba Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#FON
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SON DAKİKA | Fon soruşturmasında 8 şüpheliye daha tutuklama talebi
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