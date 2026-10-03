SON DAKİKA… Fon soruşturmasında avukat çiftten 2,5 milyarlık vurgun! Devasa para trafiği deşifre oldu: Sadece tek hisseden satın almışlar

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen piyasa dolandırıcılığı, usulsüz pay satışı ve borsa fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma dosyasında yer alan şirket bağlantıları, koordineli fon işlemleri ve operasyon öncesi yapılan milyarlık nakit çıkışları, borsadaki dev manipülasyon ağını gözler önüne serdi.
GİZEMLİ AVUKAT ÇİFT TEK HİSSEDE 4,8 MİLYAR TL'LİK SATIŞ
SABAH'ın ulaştığı soruşturma detaylarında en dikkat çekici finansal hareketlilik, avukat eş ile kocasının gerçekleştirdiği devasa para trafiğinde tespit edildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde avukatlık yapan Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in, son bir yılda borsada yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptıkları belirlendi.
Soruşturma birimlerinin incelemelerine göre çiftin finansal hareket dökümünde yalnızca tek hissede işlem gerçekleştirildi. Karı-kocanın son bir yıl içinde Katılımevim dışında başka hiçbir hisse senedinde işlemi bulunmadığı belirlendi. Çiftin söz konusu hisseye yatırdığı toplam ana para tutarı 2 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi. Avukat Karı-koca, fon operasyonları ve adli incelemeler başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını satarak piyasadan çıktı. Gerçekleştirilen toplu satışların tutarı 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaşırken, çiftin bu işlemden elde ettiği net nakit kazanç 2 milyar 534 milyon TL olarak hesaplandı.
PARA TRAFİĞİNİN KİŞİSEL DÖKÜMÜ
Soruşturma dosyasına yansıyan hesap dökümlerinde karı-kocanın bireysel bazda sağladığı nakit akışı da netleşti. Gökhan Koçyiğit Katılımevim paylarına 1 milyar 864 milyon TL yatırım yaptı. Satış işlemlerinin ardından 3 milyar 924 milyon TL tahsil eden Koçyiğit, tek hissedeki bu operasyonla 2 milyar 60 milyon TL net kazanç elde etti. İstanbul Barosu üyesi avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ise aynı hisseye 456 milyon TL yatırdı. Satış sürecinde 930 milyon TL tahsilat gerçekleştiren Koçyiğit, 474 milyon TL net kazanç sağladı.
ESKİ MİLLİ BASKETBOLCUDAN TEK HİSSEDE 1,1 MİLYAR TL'LİK ÇIKIŞ
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında spor ve borsa dünyasının tanıdık isimleri de yer alıyor. Eski Ümit Milli Takım basketbolcusu ve borsa oyuncusu olarak bilinen Burak Sevindik'in de benzer bir yöntem izlediği saptandı. Sevindik'in, Selçuk Ecza Deposu (SELEC) paylarında operasyon öncesi zamanlamayla yüksek montanlı nakit çıkışları gerçekleştirdiği ve tek hisse üzerinden 1 milyar 126 milyon TL net nakit kazanç sağladığı belirlendi.
Ali Yöney
6 ŞİRKET VE PORTFÖY FONLARI MERCEK ALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sermaye piyasalarında koordineli hareket ettikleri değerlendirilen odakların işlemleri tek tek incelendi. İncelemelerde öne çıkan şirketler ve şüphelilerin rolleri şöyle sıralandı. Odine Solutions Teknoloji (ODINE) hissesinde şirketin büyük ortaklarından Alper Tunga Sagu Burak ve Fırat Kerim Ersoy'un pay satış başvuruları ve hisse devir süreçleri mercek altına alındı. E-Data Teknoloji (EDATA) şirketinin ana hissedarları Tahir Fatih Mutlu ve Osman Sungur'un kontrol hisselerini Ali Göl'ün de yer aldığı gruba devretmek üzere anlaştıkları tespit edildi.
Mutlu'ya daha önce SPK tarafından idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Birleşim Grup Enerji (BIGEN) kurucu ortaklardan İdris Çakır'ın adı halka arz ve pay satış süreçleriyle soruşturma dosyalarına yansıdı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) ve Turk İlaç (TRILC) hisselerinde paylardaki fiyat hareketleri nedeniyle Mücahit Acaralp hakkında SPK tarafından 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulandığı aktarıldı.
Nil Özalp
ŞARKICI NİL ÖZALP DE ADLİYEYE SEVK EDİLENLER ARASINDA
Soruşturmanın fon ayağını ise Tera Portföy ve Pusula Portföy üzerinden yürütülen usulsüz işlemler oluşturdu. Piyasa dolandırıcılığı ve koordineli alım-satım iddiaları kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Nil Özalp'in yanı sıra İhsan Çimen, Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Jeremy Etienne Debost, Gürsel Akça, Hüseyin Emre Güner, Tuncer Köklü ve Ali Göl adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Tera Yatırım Holding (TRHOL), Özata Denizcilik ve teknoloji şirketlerinin paylarında koordineli alım-satım hareketleri yaparak piyasayı yönlendirdikleri değerlendiriliyor. Adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin savcılıktaki sorgularının devam ettiği bildirildi.