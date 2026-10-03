SON DAKİKA… Fon soruşturmasında avukat çiftten 2,5 milyarlık vurgun! Devasa para trafiği deşifre oldu: Sadece tek hisseden satın almışlar

PARA TRAFİĞİNİN KİŞİSEL DÖKÜMÜ

Soruşturma dosyasına yansıyan hesap dökümlerinde karı-kocanın bireysel bazda sağladığı nakit akışı da netleşti. Gökhan Koçyiğit Katılımevim paylarına 1 milyar 864 milyon TL yatırım yaptı. Satış işlemlerinin ardından 3 milyar 924 milyon TL tahsil eden Koçyiğit, tek hissedeki bu operasyonla 2 milyar 60 milyon TL net kazanç elde etti. İstanbul Barosu üyesi avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ise aynı hisseye 456 milyon TL yatırdı. Satış sürecinde 930 milyon TL tahsilat gerçekleştiren Koçyiğit, 474 milyon TL net kazanç sağladı.