SON DAKİKA | Fon Soruşturması’nda yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında adliyeye sevkler devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yasal işlemleri devam eden 32 şüpheliden 12'si daha ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özgür Akayoğlu

Adliyeye sevk edilen isimlerin arasında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'nun üyelerinden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, Destek Faktoring Yönetim Kurulu'nun üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile "Balıkçı İsmet" ismiyle bilinen İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin, Pardus Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adem Karatepe bulunuyor. Gözaltındaki diğer şüphelilerin yasal işlemleri ise devam ediyor. İddialara göre; gözaltına alınan isimler arasında gündeme gelen İsmet Öğüt'ün adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmış, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında İsmet Öğüt adına toplam üç milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespit edilmişti.

İsmet Öğüt

İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketlerinin arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtilmişti. Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğuna, paraların hangi hesaplara aktarıldığına, soruşturma konusu işlemlerle bağlantılara ve para kaynaklarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Nuray Elmastaş

Haber Girişi Hande Erdem - Editör