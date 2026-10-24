SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 15 şüpheli daha tutuklandı! Firari Nusret Altınbaş teslim oldu

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklamalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 22 şüpheli dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

15 TUTUKLAMA, 7 ADLİ KONTROL

İfade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.