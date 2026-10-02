Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 2.10.2026 09:40 Son Güncelleme: 2.10.2026 09:41

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltında bulunan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında adliyeye sevkler devam ediyor.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yasal işlemleri tamamlanan 19 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 65 şüpheli tutuklanmış, 98 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Öte yandan SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticilerin mal varlığına tedbir konulmuştu.

#TERA YATIRIM #TERA PORTFÖY #PUSULA HOLDİNG #İSTANBUL ADLİYESİ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA