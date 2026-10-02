SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında adliyeye sevkler devam ediyor.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yasal işlemleri tamamlanan 19 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 65 şüpheli tutuklanmış, 98 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Öte yandan SPK tarafından tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticilerin mal varlığına tedbir konulmuştu.