SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı: Toplam tutuklu sayısı 56’ya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada operasyonlar ve tutuklamalar gerçekleşmeye devam ediyor. Son olarak gözaltına alınan Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer adliyeye sevk edilmişti.

5 YENİ TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü,

KL Taahhüt kurucusu/eski yöneticisi Kerem Lafçı, Tera Yatırım Holding Baş Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan ve MİEM Yapı bağlantılı Yunus Caf sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ADLİ KONTROL

Şüpheliler, Katılımevim uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, Tera Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kaya, Tera Portföy Yönetici Yardımcısı Duygu Kuşçu, Katılımevim İç Denetim Direktörü Niyazi Derindağ, Tera Portföy Grup Direktörü Evren Uçar ve Tera Yatırım Teknoloji Holding Genel Müdürü Hüseyin Emre Sezer ve Tera Portföy Koordinatörü Onur Uzunoğlu ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldılar.