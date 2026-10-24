SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Taha Çakmak’ın da aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklamalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 22 şüpheli dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
15 TUTUKLAMA, 7 ADLİ KONTROL
İfade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle;
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, Pardus Portföy yöneticisi Rüstem Karakaya, Akbank portföy yöneticisi Burak Poyraz, Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Osman Saraç, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan, Hedef Portföy portföy yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan, Hedef Portföy çalışanı Anıl Tokat, Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur, Pardus Portföy portföy yöneticisi Furkan Açar, MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ sahibi Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz.
Adli kontrol kararı verilen isimler ise şöyle;
Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir, Erhan Tunç