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Giriş Tarihi: 14.4.2025 01:04 Son Güncelleme: 14.4.2025 07:19

Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün ve Barış Alper, Zaha ve Ziyech’i solladı! Daha şimdiden...

Süper Lig'de lider konumda bulunan ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, sezonun bitmesine 7 hafta kala Zaha ve Ziyech'i solladı. İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün ve Barış Alper, Zaha ve Ziyech’i solladı! Daha şimdiden...

Galatasaray geçen iki sezonda Süper Lig'de mutlu sona ulaşırken, başrolde Mauro Icardi ve yardımcı rollerde Mertens ile Kerem Aktürkoğlu vardı.

Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılı takımı bu sezon ise Osimhen sırtlarken, yardımcı rolleri Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün üstlendi.

43 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol-5 asiste imzasını koydu. 37 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Yunus Akgün de 12 gol-8 asistlik katkı sağladı.

Kenar forvet rolündeki bu ikili, Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu 71 golün 25'inde pay sahibi oldu.

Skor yükünün yüzde 35'ini çeken 2000 doğumlu Yunus ve Barış, takımdan ayrılan Zaha ve Ziyech gibi maliyetli 30 yaş üzeri yıldızları unutturdu.

Geçen sezon 15 milyon Euro'ya yakın ücret ödenen Zaha-Ziyech ikilisi, tabelaya 21 kez etki etmişti.

Yıllık ücretleri 2 milyon Euro'ya çıkartılacak Yunus ve Barış Alper daha sezonun bitmesine 7 hafta kala Zaha ve Ziyech'i solladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yunus Akgün ve Barış Alper, Zaha ve Ziyech’i solladı! Daha şimdiden...
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