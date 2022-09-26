Son dakika | Genç kadına kızgın yağ dehşeti! Otel sahibine hapis istemi

FARK ETTİRMEDEN İŞTEN ÇIKIŞINI VERDİLER

Hastanede yanıkların iş kazası nedeniyle meydana geldiğini ifade eden genç kadın doktordan bu şekilde bir rapor düzenlemesini istedi ancak karşılık bulamadı. Ağrı kesici ve krem reçete edildikten sonra tekrar otele dönen Cansu B., ağrısı çok olduğu için eve gitmek istediğini söyledi. İşletme müdürü 7 gün dinlenebileceğini söyleyerek alelacele genç kadına bir takım evraklar imzalattı. Cansu B., imzaladığı evrakların işten çıkış belgesi olduğunu öğrenince soluğu karakolda aldı.