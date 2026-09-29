SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Eski Vali Tuncay Sonel 2 büyük valizin içinde ne taşıdı?

OTELDE ÖDEME YAPMADILAR İDDİASI

Kendisini ve kızını rehberin karşıladığını, vali ve kızını ise adını hatırlayamadığı kargo işiyle ilgilenen Ordulu bir iş adamının karşıladığına dikkat çeken Burçin Kahraman, "Aynı otelde buluştuk. Otele ben ödememi yaptım. Onların otel ödemesini yaptığını görmedim. Biz kızımla otele yerleştik. Tuncay Sonel'de kendi kızıyla yerleşti. Bir hafta orada rehber eşliğinde beraber gezdik. Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de Ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Sonel ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti" ifadelerini kullandı.