SON DAKİKA… Güvenlik kamerası, çelik kapı, Belçika kurdu! 800 bin TL'lik güvercinlerini korumak için adeta "ordu" kurdu...

"GÜVERCİNLERE PARA OLARAK BAKMIYORUZ"

Güvercinlerinin toplam değerinden de bahseden Yılmaz, "Yaklaşık olarak 25-30 civarında güvercinimiz var. Hepsi en iyi kalite değil tabii ki. Yani 200 bin lira olan kuşumuz da var, 15-20 bin lira olan kuşumuz da var. Ortalamada yaklaşık burada 700-800 bin lira civarında bir güvercin var. Güvercinlere de öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey" ifadelerini kullandı.